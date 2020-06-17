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Общество

В деревне Москота Псковского района отремонтировали центральную улицу

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Центральную улицу отремонтировали в деревне Москота Псковского района. Работы велись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Был завершён ремонт центральной улицы в деревне Москота Карамышевской волости Псковского района. Работы проведены на средства федерального и областного бюджетов.

Подрядная организация ООО «Спецдор 60» по контракту с администрацией Псковского района расчистила площади от кустарника, выполнила устройство водопропускных труб. Профиль основания дороги был исправлен с добавлением нового материала, а затем уложено двуслойное асфальтобетонное покрытие. Обочины укреплены щебнем и фрезерованным асфальтобетонным материалом. Таким образом, привели в порядок 530 метров дороги.

Этот же подрядчик уже выполнил ремонт ещё на двух объектах Псковского района: на участке дороги Логозовичи – Тупы - Корлы в Логозовской волости и на дороге от федеральной трассы до железнодорожной станции Черняковицы в Торошинской волости.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Ещё один участок в 800 метров отремонтируют в Серёдкинской волости на дороге, которая ведёт от трассы Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп - Куземкино – Краколье на деревни Чужбино и Теребище (км 2+045 – км 2+845). Срок окончания работ по контракту намечен на 31 августа 2020 года.

Также работы завершены ещё на одном объекте в Псковском районе, который вошёл в нацпроект БКАД благодаря экономии на торгах, - это участок дороги Подосье – Заровенье (Камно) Завеличенской волости, отремонтированный силами ООО «Дорожник-2010».

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