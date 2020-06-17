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Общество

Пскович просит отремонтировать тротуарную плитку возле Ботанического сада

Житель Пскова просит отремонтировать тротуарную плитку возле Ботанического сада. Соответствующая жалоба появилась на сайте губернатора Псковской области.

«При входе в Ботанический сад, около коммунистической стенгазеты, рушится тротуарная плитка с поребриком, - отметил пскович Никита Слюсарь. – Предлагаю заделать, пока не поздно».

Ответственным за реакцию на жалобу псковича на сайте ведерников.рф назначен глава администрации Пскова Александр Братчиков. 

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