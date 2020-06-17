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Общество

Снятый в Псковской области фильм «Без срока давности. Эшелоны смерти» покажут на телеканале «Россия 24» 21 июня

В канун Дня памяти и скорби на телеканале «Россия 24» состоится показ документального исторического фильма «Без срока давности. Эшелоны смерти», съёмки которого проходили в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Фильм повествует о военных преступлениях нацистов в период трёхлетней оккупации Пскова. В центре сюжета – суд над группой бывших немецких военнослужащих, которых обвинили в совершении военных преступлений на территории Ленинградской области. Центр принятия преступных решений и центр уничтожения советских военнопленных находился в Пскове.

Судебный процесс над нацистами, известный как «ленинградский», проходил с 28 декабря 1945 по 4 января 1946 года и завершился публичной казнью.

В Пскове фашисты строили «новый порядок» 1110 дней. Жертвами стали около 350 тысяч советских военнопленных и почти полмиллиона мирных граждан, большая часть которых была угнана в рабство в Германию. Численность довоенного города была порядка 60 000 человек. После освобождения Пскова население города составляло всего 173 человека.

В фильме представлены эксклюзивные интервью с историками, получившими доступ к секретным документам, и уникальные свидетельства очевидцев событий, доживших до наших дней. 

Показ фильма «Без срока давности. Эшелоны смерти» состоится 21 июня в 13:15  на телеканале «Россия 24».

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