Снятый в Псковской области фильм «Без срока давности. Эшелоны смерти» покажут на телеканале «Россия 24» 21 июня

16:15, 17 июня 2020, ПАИ

В канун Дня памяти и скорби на телеканале «Россия 24» состоится показ документального исторического фильма «Без срока давности. Эшелоны смерти», съёмки которого проходили в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Фильм повествует о военных преступлениях нацистов в период трёхлетней оккупации Пскова. В центре сюжета – суд над группой бывших немецких военнослужащих, которых обвинили в совершении военных преступлений на территории Ленинградской области. Центр принятия преступных решений и центр уничтожения советских военнопленных находился в Пскове.

Судебный процесс над нацистами, известный как «ленинградский», проходил с 28 декабря 1945 по 4 января 1946 года и завершился публичной казнью.

В Пскове фашисты строили «новый порядок» 1110 дней. Жертвами стали около 350 тысяч советских военнопленных и почти полмиллиона мирных граждан, большая часть которых была угнана в рабство в Германию. Численность довоенного города была порядка 60 000 человек. После освобождения Пскова население города составляло всего 173 человека.

В фильме представлены эксклюзивные интервью с историками, получившими доступ к секретным документам, и уникальные свидетельства очевидцев событий, доживших до наших дней.

Показ фильма «Без срока давности. Эшелоны смерти» состоится 21 июня в 13:15 на телеканале «Россия 24».