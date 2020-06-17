В Москве температура побила рекорд 1892 года

16:22, 17 июня 2020, ПАИ

Рекорд 1892 года побила температура в Москве. 17 июня в столице температура воздуха поднялась до +31,4 градуса, пишет РИА Новости.

+31,4 градуса на 0,6 градуса выше предыдущего рекорда более чем вековой давности, отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Побит рекорд температуры, установленный ещё в 1892 году, то есть при жизни Александра III, и побит с запасом, перекрыт на 0,6 градуса», - сообщил Роман Вильфанд.

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин добавил, что побитый рекорд 17 июня был самым низким из зафиксированных в ближайшие к этой дате дни.

«Нельзя говорить, что 17 июня самый жаркий день, просто здесь самый слабый рекорд. Допустим, рекорд для 16 июня - 32 градуса, в последующие дни тоже более мощные рекорды», - отметил Варакин.