Домработница Ефремова описала состояние актёра

16:44, 17 июня 2020, ПАИ

Домработница Михаила Ефремова описала состояние актёра. Видео с мини-интервью записал телеканал РЕН ТВ.

В нём домработница актёра пояснила, что на момент беседы подследственный отдыхал. Также, по её словам, Ефремов очень переживает из-за случившегося и сильно похудел.

Очередной допрос Ефремова проходит сегодня.

Смертельное ДТП с участием артиста произошло 8 июня на Смоленской площади Москвы. Пьяный Ефремов на своём автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль ВАЗ, 57-летний водитель которого был госпитализирован и умер в больнице.

Актёру может грозить лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.