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Домработница Ефремова описала состояние актёра

Домработница Михаила Ефремова описала состояние актёра. Видео с мини-интервью записал телеканал РЕН ТВ.

В нём домработница актёра пояснила, что на момент беседы подследственный отдыхал. Также, по её словам, Ефремов очень переживает из-за случившегося и сильно похудел.

Очередной допрос Ефремова проходит сегодня. 

Смертельное ДТП с участием артиста произошло 8 июня на Смоленской площади Москвы. Пьяный Ефремов на своём автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль ВАЗ, 57-летний водитель которого был госпитализирован и умер в больнице.

Актёру может грозить лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

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