0
16:59
Лесной пожар произошёл в Куньинском районе
11:38
Число жалоб на великолукскую больницу выросло до 200
10:25
Гроза уничтожила дом в Пустошкинском районе
08:14
Сразу 11 случаев коронавируса выявили в Псковской психиатрической больнице
20:35
Порыв ураганного ветра сорвал крышу торгового центра на Рижском проспекте
13:36
ВИДЕО: Пьяный водитель Audi протаранил остановку в Пскове
13:34
«Газель» и Škoda Octavia столкнулись на Рижском проспекте у «Ленты»
Еще новости
Происшествия

Лесной пожар произошёл в Куньинском районе

В Куньинском районе произошёл лесной пожар. Сообщение о пожаре поступило сегодня днём в 13:30, пишет газета Куньинского района «Пламя».

Лесной пожар произошёл у деревни Жуково Куньинского района. В настоящее время на ликвидации пожара работают сотрудники лесопожарной станции Великолукского лесничества и огнеборцы из ПЧ-15. На место выехали ещё два пожарных расчёта. Площадь и причины возгорания станут известны позже.

В Пустошкинском районе грозой был уничтожен дом.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Лесной пожар произошёл в Куньинском районе
17 июня 2020
Лесной пожар произошёл в Куньинском районе
Число жалоб на великолукскую больницу выросло до 200
17 июня 2020
Число жалоб на великолукскую больницу выросло до 200
Гроза уничтожила дом в Пустошкинском районе
17 июня 2020
Гроза уничтожила дом в Пустошкинском районе
Сразу 11 случаев коронавируса выявили в Псковской психиатрической больнице
17 июня 2020
Сразу 11 случаев коронавируса выявили в Псковской психиатрической больнице
Порыв ураганного ветра сорвал крышу торгового центра на Рижском проспекте
16 июня 2020
Порыв ураганного ветра сорвал крышу торгового центра на Рижском проспекте
ВИДЕО: Пьяный водитель Audi протаранил остановку в Пскове
16 июня 2020
ВИДЕО: Пьяный водитель Audi протаранил остановку в Пскове
«Газель» и Škoda Octavia столкнулись на Рижском проспекте у «Ленты»
16 июня 2020
«Газель» и Škoda Octavia столкнулись на Рижском проспекте у «Ленты»
Мужчина на Audi протаранил автобусную остановку в Пскове
16 июня 2020
Мужчина на Audi протаранил автобусную остановку в Пскове

Идет загрузка...