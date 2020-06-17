Лесной пожар произошёл в Куньинском районе
В Куньинском районе произошёл лесной пожар. Сообщение о пожаре поступило сегодня днём в 13:30, пишет газета Куньинского района «Пламя».
Лесной пожар произошёл у деревни Жуково Куньинского района. В настоящее время на ликвидации пожара работают сотрудники лесопожарной станции Великолукского лесничества и огнеборцы из ПЧ-15. На место выехали ещё два пожарных расчёта. Площадь и причины возгорания станут известны позже.
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