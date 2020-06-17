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Общество

Более миллиона правонарушений в экономической сфере выявлено в России

За 2019 год в России было выявлено более миллиона правонарушений в экономической сфере. Об этом сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на пленарном заседании Совета Федерации, выступая с докладом о состоянии законности и правопорядка в России.

«Традиционное внимание в прошедшем году придавалось надзору за соблюдением законов в различных отраслях экономики, где выявлено и пресечено более одного миллиона нарушений. Отдельный акцент сделан на реализации национальных проектов. Недостатки выявлялись на всех этапах освоения выделенных лимитов. Вскрыты случаи недоведения бюджетных средств до получателей, факты неправомерного их расходования, хищения и иные уголовно наказуемые деяния должностных лиц. Только по материалам прокурорских проверок в 2019 году возбуждено 131 уголовное дело, а за истекший период этого года – более 130», – отметил генеральный прокурор.

Он подчеркнул, что в связи с непростой ситуацией, связанной с пандемией, в адрес председателя правительства была направлена информация с предложением принять дополнительные меры для недопущения срывов сроков реализации нацпроектов с информированием Генеральной прокуратуры обо всех значимых нарушениях.

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