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Общество

На острове Залита заканчивается уборка масштабной свалки

Фото компании «Экопром»

Уборка масштабной свалки на острове Залита, площадь которой составляла порядка 1500 квадратных метров, подходит к завершению, сообщили Псковскому агентству информации в компании «Экопром» – региональном операторе по обращению с ТКО.

Ликвидация незаконного места накопления отходов стартовала в начале июня. Для этого регоператор нанял баржу грузоподъёмностью 600 тонн, на которую погрузили спецтехнику — мультилифт на базе МАЗа и экскаватор, а также 9 бункеров открытого типа объёмом 37 кубометров каждый.

Фото компании «Экопром»

На свалке находились порубочные остатки, ветки, бытовые отходы, два автомобиля, водонапорная башня и строительные отходы, оставшиеся от разборов старых зданий. Большая часть отходов – более 720 кубометров мусора – уже вывезена с острова.

После окончания уборки запланирована отсыпка территории бывшей свалки песком, который региональный оператор уже доставил на остров.

Фото компании «Экопром»

В процессе ликвидации свалки задействованы сотрудники регионального оператора, компании «Мехуборка Псков» и сторонних организаций.

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