Павел Погребняк поблагодарил врачей, спасших его от коронавируса

17:56, 17 июня 2020, ПАИ

Футболист Павел Погребняк, переболевший коронавирусной инфекцией, навестил врачей Городской клинической больницы №14 Екатеринбурга. В подарок медикам он привёз футболку с автографами и холодильник. Об этом пишет ТАСС.

Спортсмен поблагодарил медиков и вручил им футболку с автографами игроков команды «Урал» и холодильник.

«Это наш обычный подарок от «Урала» – расписанная футболка от всех игроков. Ну а почему холодильник – такими были пожелания сотрудников», - сказал Погребняк.

Также спортсмен привёз лечившим его медикам билеты на ближайшую домашнюю игру «Урала» с клубом «Рубин», которая намечена на 20 июня.

22 мая стало известно, что у 36-летнего нападающего «Урала» выявлен коронавирус. Лечение Павел Погребняк проходил в городской больнице Екатеринбурга. Выписали его 2 июня.