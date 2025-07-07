Останки неизвестного красноармейца нашли в Псковской области

17:52, 07 июля 2025, ПАИ

Останки неизвестного красноармейца нашли в ходе поисковых работ в районе урочища Стража Полновской волости Гдовского района, пишет газета «Гдовская заря».

Установлено, что погибший служил в 893-м стрелковом полку 196-й Гатчинской Краснознамённой стрелковой дивизии. По предположениям поисковиков, боец мог быть ездовым артиллерийского орудия – рядом с останками солдата нашли останки лошади недалеко от позиции артиллерийской батареи.

8–12 февраля 1944 года в районе современной деревни Стража 2-й и 3-й батальоны 893-го стрелкового полка вели ожесточённые бои. Воины находились в окружении и сражались за железнодорожную станцию Ямм против превосходящих сил противника. Против советских солдат действовало до полка пехоты при поддержке 22 танков, среди которых было пять тяжёлых танков «Тигр». Несмотря на значительное превосходство противника в силах и технике, бойцы 893-го стрелкового полка защищали стратегически важный объект.