Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более полумиллиона абитуриентов воспользовались «Госуслугами» для поступления в колледжи и техникумы

Более полумиллиона абитуриентов воспользовались порталом «Госуслуги» для поступления в колледжи и техникумы, сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

Фото: ПАИ

570 тысяч заявлений подали за две с половиной недели приёмной кампании. Это на 75 % больше прошлогоднего показателя. В этом году к системе присоединились колледжи при вузах, на которые приходится треть всех заявлений. Лидером среди направлений является IT-сфера.

Портал предоставляет абитуриентам следующие возможности: подача заявления в электронном виде, управление согласием на зачисление, отслеживание расписания вступительных испытаний, подбор специальности по различным параметрам, включая форму обучения и вид конкурса, контроль позиции в конкурсном списке.

Выпускникам девятых классов, синхронизировавшим учётные записи с «Электронным дневником», направлены индивидуальные рекомендации по выбору специальности на основе школьной успеваемости.

Среди абитуриентов наиболее популярны программы по информационным системам и программированию, лечебному и сестринском делу, юриспруденции, туризму и гостеприимству.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 июля 2025

Осторожно, гадюки: в Псковской области всё чаще встречают змей
07 июля 2025

Останки неизвестного красноармейца нашли в Псковской области
07 июля 2025

Брендинг, сайты и эмоции: Евгений Надобников стал гостем «Серебряного дождя». Главное
07 июля 2025

ПсковГУ выпустил более 1,7 тысячи специалистов в этом году
07 июля 2025

Более полумиллиона абитуриентов воспользовались «Госуслугами» для поступления в колледжи и техникумы
07 июля 2025

Экскурсии с дополненной реальностью проходят в Пскове
07 июля 2025

Евгений Надобников: Гдовский район единственный в России ассоциируется с тишиной
07 июля 2025

Псковская область получит почти 260 млн рублей на развитие здравоохранения

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...