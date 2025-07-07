Более полумиллиона абитуриентов воспользовались «Госуслугами» для поступления в колледжи и техникумы

16:57, 07 июля 2025, ПАИ

Более полумиллиона абитуриентов воспользовались порталом «Госуслуги» для поступления в колледжи и техникумы, сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

570 тысяч заявлений подали за две с половиной недели приёмной кампании. Это на 75 % больше прошлогоднего показателя. В этом году к системе присоединились колледжи при вузах, на которые приходится треть всех заявлений. Лидером среди направлений является IT-сфера.

Портал предоставляет абитуриентам следующие возможности: подача заявления в электронном виде, управление согласием на зачисление, отслеживание расписания вступительных испытаний, подбор специальности по различным параметрам, включая форму обучения и вид конкурса, контроль позиции в конкурсном списке.

Выпускникам девятых классов, синхронизировавшим учётные записи с «Электронным дневником», направлены индивидуальные рекомендации по выбору специальности на основе школьной успеваемости.

Среди абитуриентов наиболее популярны программы по информационным системам и программированию, лечебному и сестринском делу, юриспруденции, туризму и гостеприимству.