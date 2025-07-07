ПсковГУ выпустил более 1,7 тысячи специалистов в этом году

17:38, 07 июля 2025, ПАИ

В Псковском государственном университете (ПсковГУ) провели серию выпускных мероприятий, дипломы вручили 1 780 молодым специалистам, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ

















Из общего числа выпускников 1 260 человек получили дипломы о высшем образовании, 520 – о среднем профессиональном. Дипломы с отличием вручили 415 студентам.

Наибольшее число выпускников подготовили Институт права, экономики и управления (298 человек), Институт образования и социальных наук (237 человек) и Передовая инженерная школа Союзного государства (182 человека).