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Общество

ПсковГУ выпустил более 1,7 тысячи специалистов в этом году

В Псковском государственном университете (ПсковГУ) провели серию выпускных мероприятий, дипломы вручили 1 780 молодым специалистам, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

  • ПсковГУ выпустил более 1,7 тысячи специалистов в этом году
    Фото: пресс-служба ПсковГУ
  • ПсковГУ выпустил более 1,7 тысячи специалистов в этом году
    Фото: пресс-служба ПсковГУ
  • ПсковГУ выпустил более 1,7 тысячи специалистов в этом году
    Фото: пресс-служба ПсковГУ
  • ПсковГУ выпустил более 1,7 тысячи специалистов в этом году
    Фото: пресс-служба ПсковГУ
  • ПсковГУ выпустил более 1,7 тысячи специалистов в этом году
    Фото: пресс-служба ПсковГУ
  • ПсковГУ выпустил более 1,7 тысячи специалистов в этом году
    Фото: пресс-служба ПсковГУ
  • ПсковГУ выпустил более 1,7 тысячи специалистов в этом году
    Фото: пресс-служба ПсковГУ
  • ПсковГУ выпустил более 1,7 тысячи специалистов в этом году
    Фото: пресс-служба ПсковГУ
  • ПсковГУ выпустил более 1,7 тысячи специалистов в этом году
    Фото: пресс-служба ПсковГУ

Из общего числа выпускников 1 260 человек получили дипломы о высшем образовании, 520 – о среднем профессиональном. Дипломы с отличием вручили 415 студентам.

Наибольшее число выпускников подготовили Институт права, экономики и управления (298 человек), Институт образования и социальных наук (237 человек) и Передовая инженерная школа Союзного государства (182 человека).

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