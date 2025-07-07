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Общество

Экскурсии с дополненной реальностью проходят в Пскове

О реализации проекта экскурсий с дополненной виртуальной реальностью в регионах России рассказал сооснователь креативного агентства enDesign Евгений Надобников в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 7 июля.

Евгений Надобников. Фото: ПАИ

«Мы сейчас развиваем этот проект в разных регионах страны, разрабатывая экскурсии с дополненной реальностью. Это технология, которая позволяет в режиме реального времени видеть окружающую среду с определённой анимацией», – отметил гость студии.

Анимация позволяет воссоздать значимые исторические события, а также исторические объекты – храмы, усадьбы. Пользоваться платформой можно с помощью телефона или очков.

Проект уже реализован в Пскове, Азове, Ярославле, Великом Новгороде, Москве, Сургуте и Ханты-Мансийске, уточнил он.

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