Экскурсии с дополненной реальностью проходят в Пскове

16:54, 07 июля 2025, ПАИ

О реализации проекта экскурсий с дополненной виртуальной реальностью в регионах России рассказал сооснователь креативного агентства enDesign Евгений Надобников в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 7 июля.

«Мы сейчас развиваем этот проект в разных регионах страны, разрабатывая экскурсии с дополненной реальностью. Это технология, которая позволяет в режиме реального времени видеть окружающую среду с определённой анимацией», – отметил гость студии.

Анимация позволяет воссоздать значимые исторические события, а также исторические объекты – храмы, усадьбы. Пользоваться платформой можно с помощью телефона или очков.

Проект уже реализован в Пскове, Азове, Ярославле, Великом Новгороде, Москве, Сургуте и Ханты-Мансийске, уточнил он.