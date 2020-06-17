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Общество

В «Газпром межрегионгаз Псков» прошло рабочее совещание на тему внедрения новой технологической платформы биллинга

17 июня в ООО «Газпром межрегионгаз Псков» состоялось совещание по внедрению новой технологической платформы биллинга Группы «Газпром межрегионгаз». В мероприятии приняли участие представители Газпромбанка и ООО «Газпром межрегионгаз». На встрече обсудили текущие производственные вопросы, а также этапы реализации проекта.

Планируется, что новая система в регионе заработает в режиме промышленной эксплуатации уже в июле 2020 года. В результате физические абоненты получат возможность отслеживать зачисление платежей в режиме онлайн. Кроме того, будут запущены новые личные кабинеты и приложения для основных мобильных платформ. Биллинг также будет интегрирован с внешними системами, прежде всего государственными.

«Данное технологическое решение – большой шаг по пути цифровизации газоснабжения потребителей во всех регионах присутствия Группы «Газпром межрегионгаз». Отмечу, что новое программное обеспечение построено на современных веб-технологиях в первую очередь для удобства и комфорта абонентов в наших регионах присутствия», – рассказал руководитель проектной группы по внедрению новой технологической платформы биллинга Александр Затонских.

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