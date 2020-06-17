Новое пособие для матерей-одиночек могут ввести в России

19:08, 17 июня 2020, ПАИ

В России могут ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку. Соответствующую инициативу предложила общественная организация «Национальный родительский комитет», пишет РИА Новости.

Предлагается до конца года платить ежемесячную компенсацию из расчета не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи. Идею направили на рассмотрение в Госдуму и правительство.

Глава НРК Ирина Волынец рассказала RT, что несмотря на то, что на детей разных возрастов уже выплатили пособия, родители-одиночки остаются незащищенной социальной группой из-за непростой экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса.

Она подчеркнула, что льготы и пособия, которые уже действуют для этой группы родителей, необходимо сохранить в полном объеме.