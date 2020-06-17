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Общество

Каньон «ЯМАйка» образовался на Запсковье

Фото ПАИ

Провал в брусчатке возле жилого дома № 11б на улице Юности в Пскове жители Запсковья в шутку назвали «Маленький каньон «ЯМАйка», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Соответствующая самодельная табличка с надписью «Арт-объект» установлена в образовавшемся в прошлом году провале. «Дата образования: 2019 год. Спасибо ответственным лицам за сохранение достопримечательностей Пскова», – написано на табличке, автор которой подписался как «Коля Сарказми».

Фото ПАИ

Провал в тротуаре, ведущем к гипермаркету «Лента», ранее был обозначен деревянной оградкой. С течением времени яма заполнялась мусором.

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