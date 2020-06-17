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Общество

Клинические испытания вакцин от коронавируса в России планируют начать в течение двух недель

В течение двух недель несколько отечественных вакцин от нового коронавируса могут начать испытывать на добровольцах. Как пишет ТАСС, об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Вести» на телеканале «Россия-1» 17 июня.

«Я уверена, что в течение ближайших двух недель мы увидим несколько вакцин, которые будут выходить на этап клинических исследований, то есть исследований на людях», – отметила она.

Анна Попова рассказала, что до клинических испытаний в целом дойдут только те вакцины, которые будут безопасны и эффективны. «Это два обязательных определяющих свойства вакцины, каждого нового препарата, которые позволяют перейти к тестированию на людях», – добавила глава Роспотребнадзора.

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