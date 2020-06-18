0
08:42
Россельхозбанк отмечает 20-летие
07:07
#СтаньСильнееПокаДома: Тренер по рукопашному бою Владимир Евдокимов провел зарядку для пожилых псковичей
23:48
2 088 человек заразились коронавирусом в Псковской области
22:44
Реконструкция футбольного поля началась в спорткомплексе «747» в Пскове
21:54
Каньон «ЯМАйка» образовался на Запсковье
20:03
15 дорожных аварий с участием велосипедистов произошло в Псковской области с начала года
18:30
Ректор ПсковГУ рассказала про обновление фасада университета, абитуриентах и выпускниках
Еще новости
Общество

На 40% нарастили закупки лекарств российские больницы из-за коронавируса

В апреле российские больницы приобрели лекарственных препаратов на 22,4 млрд рублей. Это на 40% больше, чем в марте, когда госпитальные закупки оценивались в 15,9 млрд рублей, пишет газета «Известия» со ссылкой на отчёт DSM Group.

В первую очередь рост связан с наращиванием запаса противовирусных препаратов, в том числе используемых против симптомов COVID-19. Их больницы купили почти в семь с половиной раз больше, чем в марте. Наиболее дорогостоящими оказались закупки средства лопинавир+ритонавир — оно используется в терапии ВИЧ-инфицированных, но также было рекомендовано для больных новым коронавирусом.

Что касается препаратов для лечения онкозаболеваний, их закупки выросли почти вдвое (на 95 %), до 5,6 млрд рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
На 40% нарастили закупки лекарств российские больницы из-за коронавируса Более 8,4 млн человек в мире заразились коронавирусом Ещё 40 пациентов избавились от коронавируса в Псковской области 2 088 человек заразились коронавирусом в Псковской области Клинические испытания вакцин от коронавируса в России планируют начать в течение двух недель ВОЗ решила прекратить испытания гидроксихлорохина для борьбы с COVID-19 Новая спортплощадка появилась в Великих Луках Павел Погребняк поблагодарил врачей, спасших его от коронавируса Более миллиона правонарушений в экономической сфере выявлено в России Правительство РФ выделит регионам ещё 100 млрд рублей
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Россельхозбанк отмечает 20-летие
18 июня 2020
Россельхозбанк отмечает 20-летие
#СтаньСильнееПокаДома: Тренер по рукопашному бою Владимир Евдокимов провел зарядку для пожилых псковичей
18 июня 2020
#СтаньСильнееПокаДома: Тренер по рукопашному бою Владимир Евдокимов провел зарядку для пожилых псковичей
2 088 человек заразились коронавирусом в Псковской области
17 июня 2020
2 088 человек заразились коронавирусом в Псковской области
Реконструкция футбольного поля началась в спорткомплексе «747» в Пскове
17 июня 2020
Реконструкция футбольного поля началась в спорткомплексе «747» в Пскове
Каньон «ЯМАйка» образовался на Запсковье
17 июня 2020
Каньон «ЯМАйка» образовался на Запсковье
15 дорожных аварий с участием велосипедистов произошло в Псковской области с начала года
17 июня 2020
15 дорожных аварий с участием велосипедистов произошло в Псковской области с начала года
Новая спортплощадка появилась в Великих Луках
17 июня 2020
Новая спортплощадка появилась в Великих Луках
ФОТОФАКТ: Каким будет посвящённый спасателям мурал на Рижском проспекте в Пскове
17 июня 2020
ФОТОФАКТ: Каким будет посвящённый спасателям мурал на Рижском проспекте в Пскове

Идет загрузка...