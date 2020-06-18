На 40% нарастили закупки лекарств российские больницы из-за коронавируса

08:19, 18 июня 2020, ПАИ

В апреле российские больницы приобрели лекарственных препаратов на 22,4 млрд рублей. Это на 40% больше, чем в марте, когда госпитальные закупки оценивались в 15,9 млрд рублей, пишет газета «Известия» со ссылкой на отчёт DSM Group.

В первую очередь рост связан с наращиванием запаса противовирусных препаратов, в том числе используемых против симптомов COVID-19. Их больницы купили почти в семь с половиной раз больше, чем в марте. Наиболее дорогостоящими оказались закупки средства лопинавир+ритонавир — оно используется в терапии ВИЧ-инфицированных, но также было рекомендовано для больных новым коронавирусом.

Что касается препаратов для лечения онкозаболеваний, их закупки выросли почти вдвое (на 95 %), до 5,6 млрд рублей.