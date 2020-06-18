Снизить транспортный налог предложили в России
Депутат Госдумы России Василий Власов предложил министру транспорта Евгению Дитриху снизить транспортный налог в 2020 году на 25 %, сообщает РИА Новости.
Свою идею парламентарий обосновал вынужденной самоизоляцией, на которую пришлось уйти россиянам после введения в регионах режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса.
Василий Власов пояснил, что большинство россиян вынуждены были провести на самоизоляции свыше месяца и не пользовались автомобилями. По мнению депутата, снижение транспортного налога может стать для россиян «справедливой компенсацией и небольшой мерой экономической поддержки».