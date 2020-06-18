В Псковской области долги предприятий по зарплате перевалили за 100 млн рублей

09:17, 18 июня 2020, ПАИ

Псковская область вошла в тройку регионов по объёму задолженности по заработной плате на 1 июня, сообщает Росстат. Размер задолженности в регионе достиг 109,7 млн рублей (все приходятся на предприятия).

Вторым субъектом РФ по объёму задолженности по зарплате на 1 июня идёт Москва - 172,2 млн рублей (из них 170,9 млн рублей приходится на предприятия). На третьем месте - Кемеровская область с долгами в размере 479,8 млн рублей.

Общая просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 июня составила 2 млрд 415,9 млн рублей.

При этом динамика задолженности за май не приводится «в связи с тем, что в апреле и мае 2020 г. ряд организаций полностью или частично прекратили работу, темпы роста (снижения) суммарной задолженности по заработной плате на 1 июня 2020 г. по сравнению с предыдущим периодом не рассчитывались в силу неполной сопоставимости данных».