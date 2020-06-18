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Общество

Пушкиногорский сирота получит жильё после вмешательства прокуратуры

После вмешательства прокурора администрация Пушкиногорского района предоставит жильё местному жителю, имеющему статус лица, оставшегося без попечения родителей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Мужчина имел право на предоставление жилого помещения специализированного жилищного фонда, но в результате он на протяжении длительного времени был вынужден арендовать жильё.

Прокурор района обратился в суд с иском к администрации Пушкиногорского района, чтобы обязать орган исполнительной власти обеспечить сироту благоустроенным жильём.

Суд удовлетворил требования прокурора, на орган местного самоуправления возложены соответствующие обязанности. Реальное исполнение решения суда прокуратура района взяла на контроль.

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