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Общество

Расписание ЕГЭ утвердило Минпросвещения

Министерство просвещения и Рособрнадзор утвердили расписание единого государственного экзамена. Пробные экзамены без участия школьников пройдут 29 и 30 июня, пишет РИА Новости.

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что проведение пробного экзамена необходимо для того, чтобы отработать технические и организационные моменты.

3 июля — география, литература, информатика;

6 и 7 июля — русский язык;

10 июля — профильная математика;

13 июля — история, физика;

16 июля — обществознание, химия;

20 июля — биология, письменная часть иностранных языков;

22 и 23 июля — устная часть иностранных языков.

24 июля — резервная дата для экзамена по всем предметам, кроме русского языка, 25 июля — по всем предметам.

Во вторую волну экзамены можно будет сдать 3 августа — географию, литературу, информатику, устную часть иностранного языка, биологию, историю, 5 августа — русский язык, 7 августа — обществознание, химию, физику, профильную математику, письменный иностранный язык.

Резервный срок для тех, у кого совпали даты проведения двух экзаменов, — 8 августа, можно будет сдать любой предмет.

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