На перегоне Великие Луки – Опухлики нет болтов на рельсовых накладках

09:55, 18 июня 2020, ПАИ

На 317-м километре перегона Великие Луки – Опухлики отсутствуют болты на рельсовых накладках. Об этом стало известно в ходе проверки, которую провела Великолукская транспортная прокуратура, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Также в ходе проверки было установлено, что на данном километре железнодорожного перегона Великие Луки – Опухлики не были заменены одиночные дефектные деревянные шпалы и металлические подкладки.

В этой связи прокуратура внесла представление начальнику Южной дистанции филиала ОАО «РЖД». Ход его рассмотрения и устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.