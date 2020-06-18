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Общество

На перегоне Великие Луки – Опухлики нет болтов на рельсовых накладках

Фото Алексея Киселёва. Вид путей станции Опухлики, 2007 год.

На 317-м километре перегона Великие Луки – Опухлики отсутствуют болты на рельсовых накладках. Об этом стало известно в ходе проверки, которую провела Великолукская транспортная прокуратура, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Также в ходе проверки было установлено, что на данном километре железнодорожного перегона Великие Луки – Опухлики не были заменены одиночные дефектные деревянные шпалы и металлические подкладки.

В этой связи прокуратура внесла представление начальнику Южной дистанции филиала ОАО «РЖД». Ход его рассмотрения и устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства. 

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