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Общество

Нежилой дом сгорел в Великолукском районе

Нежилой дом площадью 48 квадратных метров сгорел в деревне Тулубьево Великолукского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Возгорание произошло 17 июня в 11:47. Помимо нежилого дома, огнём были повреждены стены на площади 60 квадратных метров в хозяйственной постройке размером 5 на 17 метров.

Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и семь человек.

Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки на вводе в дом. Сотрудники МЧС спасли от огня два жилых дома и четыре хозяйственные постройки. Погибших и пострадавших нет, уточнили в МЧС.

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