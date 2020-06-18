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Глава Пскова Елена Полонская в эфире ПАИ-live расскажет о подготовке своего годового отчёта
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Общество

Глава Пскова: Много успехов благодаря командной работе

Елена Полонская

«Много успехов благодаря командной работе», – прокомментировала глава Пскова Елена Полонская в эфире ПАИ-live отчёт о проделанной за 2019 год работе, который уже внесён в Псковскую городскую Думу.

Елена Полонская выступит с отчётом на ближайшей сессии гордумы. «Есть о чём рассказать, положительных моментов много», – отметила и пояснила, что это отчёт о работе органов местного самоуправления и депутатского корпуса в Пскове.

Глава Пскова рассказала, что отчёт покажет работу с псковичами, открытость органов местного самоуправления перед горожанами. Она указала на то, что в гордуме создана горячая линия, в рамках которой псковичам позвонили около 10 тысяч раз, особенно в первые недели самоизоляции. «Узнавали о проблемах, помогали», – сказала Елена Полонская.

Также глава областного центра обратила внимание на проведение 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени, в рамках которых проведена большая работа по презентации туристического потенциала Пскова. Она отметила, что Европа высоко оценила псковскую Ганзу.

При этом Елена Полонская напомнила, что в рамках подготовки к Ганзе началась реконструкция стадиона «Машиностроитель» и областной библиотеки, а также ремонт кампуса ПсковГУ.

«Также мы начали экономить, – продолжила она. – Все денежные средства мы направили детским садам, школам, где-то отремонтировали кровлю, санузлы, пищеблоки».

Елена Полонская добавила, что в этом году идёт экономия на освещение деятельности в СМИ, сокращены три ставки в соответствующем отделе. «Эти средства передадут также на образовательные учреждения Пскова», – пояснила глава Пскова.

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