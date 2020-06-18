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Общество

Елена Полонская: Новые нормативы отведения сточных вод начнут действовать с 1 июля

С 1 июля начнут действовать новые нормативы на отведение сточных вод. Об этом сообщила глава города Елена Полонская в эфире проекта ПАИ-live 18 июня.

«Вопрос по нормативам отведения сточных вод очень старый, он поднимался ещё в 2011 году», - отметила Полонская, добавив, что каждое предприятие сбрасывает сточные воды, а Горводоканал проводит забор проб воды в люках на территории предприятий. После этого проводится анализ проб и если какие-то показатели превышают норму, то предприятиям выставляют счета за сверхнормативный сброс.

По словам главы города, есть предприятия, у которых выходило по 3-7 млн рублей в год.

«Вопрос остро встал сейчас, в условиях коронавируса, потому что часть бизнеса практически парализована», - отметила Елена Полонская.

У руководителей предприятия возникли опасения, что прибыли нет, а плату за сверхнорматив вносить надо, иначе Горводоканал обратится в суд.

В последний раз нормативы пересматривали в 2003 году.

«С тех пор многое изменилось, в том числе качество очистки сточных вод», - добавила Елена Полонская, отметив, что была создана рабочая группа, которая должна пересмотреть эти нормативы.

Было также принято решение о приостановке работы по начислению и взысканию сверхнормативной платы за сточные воды на 2020 год.

«Месяц назад вышел новый закон, где Минстрой рекомендует муниципальным предприятиям водоотведения произвести расчёт новых нормативов», - добавила Полонская, отметив, что до 3 июля они должны быть внесены на рассмотрение в Псковскую городскую Думу.

По словам Елены Полонской, нормативы от Горводоканала были получены, вся процедура по принятию новых нормативов будет прозрачной.

«Когда получим согласование с рабочей группой, вопрос будет вынесен на рассмотрение в Псковскую городскую Думу», - рассказала глава города, добавив, что новые нормативы будут действовать с 1 июля.

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