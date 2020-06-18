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Общество

Депутаты Псковской гордумы поддержали льготное зачисление детей медиков в детсад

Фото Дарьи Хватковой.

Депутаты Псковской городской Думы поддержали вопрос о льготном приёме детей медиков в детские сады. Об этом сообщила глава города Елена Полонская в эфире проекта ПАИ-live 18 июня.

«Депутаты уже поддержали вопрос о льготном приёме детей медиков в детские сады, документы уже на рассмотрении в Псковском областном Собрании депутатов», - отметила Елена Полонская, выразив желание о том, чтобы такая льгота распространялась на весь регион.

Глава города отметила, что медики обращались очень часто именно по этому вопросу.

«Необходимо помогать и создавать условия для медработников, чтобы они выходили на работу», - подчеркнула Полонская.

Елена Полонская отметила, что врач будет работать с полной самоотдачей только тогда, когда ребёнок находится под присмотром и в безопасности.

«Многие врачи даже домой не возвращаются, чтобы не подвергать опасности свои семьи, поэтому вопрос с детскими садами очень важен», - добавила глава города, отметив, что вопрос о помощи педагогам в устройстве детей в детский сад будет также рассмотрен.

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