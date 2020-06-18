Глава города рассказала о спорах с ситименеджером Пскова

11:20, 18 июня 2020, ПАИ

«Не могу сказать, что у нас с главой администрации Александром Братчиковым всё гладко. Мы, конечно, спорим», - заявила глава Пскова Елена Полонская в эфире проекта ПАИ-live 18 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Елены Полонской, недавно произошёл спор по поводу зарослей борщевика. Глава города недовольна качеством обработки Пскова от опасного сорняка, и, по ее мнению, «псковичи тоже». В итоге, как рассказала Елена Полонская, Александр Братчиков в этом вопросе встал на ее сторону и поддержал.

Елена Полонская заявила, что вызывает вопросы компетентность санкт-петербургской фирмы, которая взялась за обработку Пскова от борщевика. «В Крестах борщевик как стоял, так и стоит, и неплохо себя чувствует. Даже не пожелтел. Мы вынесем решение, чтобы подрядчик повторно за свой счёт произвёл обработку в Крестах. Мне и сама заявка, составленная УГХ, не понравилась, она составлена странно», - добавила гостья эфира.

При этом Елена Полонская отметила в работе Александра Братчикова кардинальные изменения в сроках разыгрывания контрактов по ремонту городских дорог — теперь они разыгрываются намного раньше - в феврале-марте.

«Вот уже разгар июня и разгар этих ремонтных работ. Пскову выделено более 1 млрд рублей на ремонт улично-дорожной сети, причём огромное внимание уделено ремонту пешеходных зон. До этого про пешеходов мы как-то не задумывались, в этом году мы в этом вопросе делаем большой рывок», - считает Елена Полонская, добавив, что в том числе в Пскове асфальтируются так называемые народные тропы.