Глава Пскова мечтает превратить Любятово в комфортный район

11:21, 18 июня 2020, ПАИ

В комфортный мечтает превратить глава Пскова Елена Полонская район Любятово. Об этом она сообщила в эфире проекта ПАИ-live 18 июня.

«Есть районы, которым депутаты уделяют не много внимания, - отметила Елена Полонская. – Либо от неопытности, либо от нехватки времени».

Глава города похвалила за хорошую работу руководителя фракции «Единая Россия» в Псковской городской Думе предпринимателя Дениса Иванова, а также депутата Псковской городской Думы Григория Стороненкова, депутата Любовь Николаеву и депутатов Константина Болотина и Юлию Пожидаеву.

«Есть мечта превратить Любятово в комфортный район, - рассказала Полонская. – Пока туда всё идёт по остаточному принципу»,

По словам главы города, там получится красивый, уютный микрорайон, комфортный для молодых семей.

«Преображается школа № 17 в Любятово, местная библиотека», - добавила Елена Полонская, отметив, что есть вопросы к нестационарным местам торговли в этом районе.

Глава города добавила, что в районе ситуация меняется к лучшему в плане вывоза мусора.

«С другой стороны, хромает работа управляющей компании в Любятово, жители жалуются», - отметила Полонская.