Медикам должна оказываться помощь на федеральном уровне – Елена Полонская

11:08, 18 июня 2020, ПАИ

Медицинским работникам должна оказываться помощь на федеральном уровне, сообщила глава Пскова Елена Полонская в эфире ПАИ-live 18 июня.

По её мнению, такая помощь должна быть одинаковой для всех регионов. «Есть у меня мечта, что когда-нибудь медики перейдут на контрактную систему, как госслужащие и военные, которые имеют полный пакет мер социальной поддержки, одинаковый по всей стране», – рассказала глава Пскова.

«Регионы находятся в разной финансовой ситуации. И то, что может себе позволить Москва, не может позволить Псков», – добавила Елена Полонская.