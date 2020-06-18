К выходным температура в Псковской области понизится на 7-8 градусов

11:17, 18 июня 2020, ПАИ

К выходным, 20-21 июня, температура в Псковской области понизится на 7-8 градусов по сравнению с нынешними показателями, прогнозируют метеорологи.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, такая же картина будет наблюдаться и в центре европейской части России.

Подобное явление объясняется смещением антициклона, который определяет очень жаркую погоду в период летнего солнцестояния, на запад, а не на восток, как обычно. Сейчас его ось проходит от Каспийского моря на Скандинавию, через Москву. 20 июня, когда антициклон сместится, в центр европейской части страны начнет поступать холодный воздух.