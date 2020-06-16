Конкурс юных исполнителей пройдёт в Псковской области в онлайн-формате

11:36, 18 июня 2020, ПАИ

Восьмой Псковский открытый международный конкурс юных исполнителей, посвящённый М. П. Мусоргскому и Н. А. Римскому-Корсакову, проходит в онлайн-формате на базе Псковского областного колледжа искусств. Мероприятие продлится до 30 июня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Торжественная церемония открытия конкурса состоится 22 июня на платформах Zoom и YouTube. Он направлен на выявление и поддержку одарённых и профессионально перспективных учащихся детских музыкальных школ, школ искусств, музыкальных колледжей, а также популяризацию русской культуры, в частности, творчества русских композиторов XIX—XX вв.

В этом году участниками конкурса станут более ста молодых музыкантов. Конкурсные прослушивания, по традиции, пройдут по четырём номинациям: фортепиано, оркестровые струнные инструменты (скрипка, альт, виолончель, контрабас), духовые инструменты (кроме блок-флейты) и академический вокал.

Видеозаписи со своими выступлениями уже направили в оргкомитет конкурса учащиеся ДМШ/ДШИ Псковской, Тверской, Смоленской областей, Санкт-Петербурга, Москвы, Петрозаводска, студенты музыкального колледжа им. Хейно Эллера (Тарту, Эстония), Санкт-Петербургского музыкального училища им. Н. А. Римского-Корсакова, Нижегородского музыкального училища им. М. А. Балакирева, Смоленского музыкального училища им. М. И. Глинки, Тверского музыкального колледжа им. М. П. Мусоргского.

«Конкурс проводится в Пскове начиная с 1996 года. За более чем 20-летнюю историю этот замечательный проект, направленный на поиск талантов, приобрёл статус международного и прославил около тысячи юных музыкантов не только из различных регионов России, но и из Эстонии, Латвии, Литвы, Беларуси, Казахстана и Молдовы. Несмотря на то что в этом году мероприятие проводится в онлайн-формате, мы уверены, что это не помешает участникам продемонстрировать своё исполнительское мастерство», — отметил президент ассоциации «Духовое общество» имени Валерия Халилова Михаил Брызгалов.

Событие проходит в рамках объявленного президентом РФ Года памяти и славы при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства просвещения РФ, Ассоциации «Духовое общество» имени Валерия Халилова и Центра развития социальных проектов.