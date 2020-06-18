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Общество

489 российских медиков умерли из-за коронавируса

489 медицинских работников в России умерли из-за новой коронавирусной инфекции COVID-19. Как пишет ТАСС, об этом сообщила в глава Росздравнадзора Алла Самойлова 18 июня.

«На сегодня мы констатируем, что эпидемия пока не закончилась, – отметила она. – Более полумиллиона человек в России реально заболевших, к сожалению, более 7,5 тыс. человек на сегодняшний день погибли, 489 – это медицинские работники».

Алла Самойлова рассказала, что изначально страна не была в полной мере готова столкнуться с эпидемией, в частности, было мало средств индивидуальной защиты.

«Мобилизация была серьезной. Если говорить честно, то на старте были замечания, были какие-то недочеты, но на сегодняшний день выстроено всё более-менее планомерно», – добавила она.

В Пскове из-за коронавирусной инфекции умер врач-реаниматолог Алексей Поднебесный.

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