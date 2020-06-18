83 нарушения земельного законодательства выявлено в Псковской области в мае

12:00, 18 июня 2020, ПАИ

В мае Управление Росреестра по Псковской области провело 122 проверки по соблюдению требований земельного законодательства РФ, в ходе которых выявило 83 нарушения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.

По итогам проверок выдано 73 предписания об устранении выявленных нарушений, устранено 50 нарушений. Возбуждено 29 дел об административных правонарушениях, к административной ответственности привлечены 25 человек. Сумма наложенных штрафов составила 110 тысяч рублей.

В Росреестре также напомнили, что с 1 апреля по 31 декабря не проводятся проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отнесённых к субъектам малого и среднего предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов МСП.