0
14:18
Территория лагеря советских военнопленных в Пскове включена в перечень объектов культурного наследия
14:16
Псковские поисковики нашли захоронение жертв концлагеря в Моглино
14:16
Грозы надвигаются на Псковскую область
14:03
Началась трансляция поисковых работ на территории бывшего концлагеря в Моглино
13:53
«Лучше есть морковку, чем фотографироваться в маке» – глава Порховского района
13:48
Легендарное маковое поле в Порховском районе засадили картофелем и морковкой
13:34
Когда россияне смогут летать за границу, рассказала глава Роспотребнадзора
Еще новости
Общество

83 нарушения земельного законодательства выявлено в Псковской области в мае

В мае Управление Росреестра по Псковской области провело 122 проверки по соблюдению требований земельного законодательства РФ, в ходе которых выявило 83 нарушения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.

По итогам проверок выдано 73 предписания об устранении выявленных нарушений, устранено 50 нарушений. Возбуждено 29 дел об административных правонарушениях, к административной ответственности привлечены 25 человек. Сумма наложенных штрафов составила 110 тысяч рублей.

В Росреестре также напомнили, что с 1 апреля по 31 декабря не проводятся проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отнесённых к субъектам малого и среднего предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов МСП. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Территория лагеря советских военнопленных в Пскове включена в перечень объектов культурного наследия
18 июня 2020
Территория лагеря советских военнопленных в Пскове включена в перечень объектов культурного наследия
Псковские поисковики нашли захоронение жертв концлагеря в Моглино
18 июня 2020
Псковские поисковики нашли захоронение жертв концлагеря в Моглино
Грозы надвигаются на Псковскую область
18 июня 2020
Грозы надвигаются на Псковскую область
Началась трансляция поисковых работ на территории бывшего концлагеря в Моглино
18 июня 2020
Началась трансляция поисковых работ на территории бывшего концлагеря в Моглино
«Лучше есть морковку, чем фотографироваться в маке» – глава Порховского района
18 июня 2020
«Лучше есть морковку, чем фотографироваться в маке» – глава Порховского района
Легендарное маковое поле в Порховском районе засадили картофелем и морковкой
18 июня 2020
Легендарное маковое поле в Порховском районе засадили картофелем и морковкой
Когда россияне смогут летать за границу, рассказала глава Роспотребнадзора
18 июня 2020
Когда россияне смогут летать за границу, рассказала глава Роспотребнадзора
18 июня вице-губернатор Нинель Салагаева отмечает день рождения
18 июня 2020
18 июня вице-губернатор Нинель Салагаева отмечает день рождения

Идет загрузка...