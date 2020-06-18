0
14:18
Территория лагеря советских военнопленных в Пскове включена в перечень объектов культурного наследия
14:16
Псковские поисковики нашли захоронение жертв концлагеря в Моглино
14:16
Грозы надвигаются на Псковскую область
14:03
Началась трансляция поисковых работ на территории бывшего концлагеря в Моглино
13:53
«Лучше есть морковку, чем фотографироваться в маке» – глава Порховского района
13:48
Легендарное маковое поле в Порховском районе засадили картофелем и морковкой
13:34
Когда россияне смогут летать за границу, рассказала глава Роспотребнадзора
Еще новости
Общество

Псковский губернатор наградил медиков Великих Лук

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил медиков Великолукской межрайонной больницы в преддверии Дня медицинского работника. Глава региона 18 июня находится с рабочим визитом в Великолукском районе, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В частности, звание «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области» получила заведующая инфекционным отделением, врач-инфекционист государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области «Великолукская межрайонная больница» Елена Просовецкая.

Почётную грамоту губернатора Псковской области вручили заведующей пульманологическим отделением, врачу-пульмонологу Ольге Постульгиной.  Благодарственное письмо администрации Псковской области получил врач-хирург, заведующий операционным блоком Виктор Ногаль.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Территория лагеря советских военнопленных в Пскове включена в перечень объектов культурного наследия
18 июня 2020
Территория лагеря советских военнопленных в Пскове включена в перечень объектов культурного наследия
Псковские поисковики нашли захоронение жертв концлагеря в Моглино
18 июня 2020
Псковские поисковики нашли захоронение жертв концлагеря в Моглино
Грозы надвигаются на Псковскую область
18 июня 2020
Грозы надвигаются на Псковскую область
Началась трансляция поисковых работ на территории бывшего концлагеря в Моглино
18 июня 2020
Началась трансляция поисковых работ на территории бывшего концлагеря в Моглино
«Лучше есть морковку, чем фотографироваться в маке» – глава Порховского района
18 июня 2020
«Лучше есть морковку, чем фотографироваться в маке» – глава Порховского района
Легендарное маковое поле в Порховском районе засадили картофелем и морковкой
18 июня 2020
Легендарное маковое поле в Порховском районе засадили картофелем и морковкой
Когда россияне смогут летать за границу, рассказала глава Роспотребнадзора
18 июня 2020
Когда россияне смогут летать за границу, рассказала глава Роспотребнадзора
18 июня вице-губернатор Нинель Салагаева отмечает день рождения
18 июня 2020
18 июня вице-губернатор Нинель Салагаева отмечает день рождения

Идет загрузка...