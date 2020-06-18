Псковский губернатор наградил медиков Великих Лук
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил медиков Великолукской межрайонной больницы в преддверии Дня медицинского работника. Глава региона 18 июня находится с рабочим визитом в Великолукском районе, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
В частности, звание «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области» получила заведующая инфекционным отделением, врач-инфекционист государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области «Великолукская межрайонная больница» Елена Просовецкая.
Почётную грамоту губернатора Псковской области вручили заведующей пульманологическим отделением, врачу-пульмонологу Ольге Постульгиной. Благодарственное письмо администрации Псковской области получил врач-хирург, заведующий операционным блоком Виктор Ногаль.