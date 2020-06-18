Более 18 тонн персиков ввезли в Псковскую область в июне

12:17, 18 июня 2020, ПАИ

В июне в Псковскую область ввезли более 18 тонн персиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В июне 2020 года прибыла первая партия персиков. В многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки, расположенном на российско-латвийском участке границы России, должностными лица управления Россельхознадзора проведён карантинный фитосанитарный контроль первой партии персиков общим весом 18,3 тонны, поступившей на территорию Псковской области в июне 2020 года.

Продукция следовала из Италии в Москву и успешно прошла карантинный фитосанитарный контроль.