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Общество

Новыми героями мультфильма «Ну, погоди!» стали талисманы курорта «Роза Хутор» в Сочи

Новыми персонажами перезапуска «Ну, погоди!» от киностудии «Союзмультфильм» станут трое зверюшек: барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе мультипликационной студии.

«Создавая образы новых постоянных персонажей для перезапуска «Ну, погоди!» в формате 3D, мы старались найти такие типажи, которые будут близки современным детям и вызовут доверие у их родителей. Новый сериал рассчитан на детей 6-8 лет. В этом возрасте ребенок активно растёт и ему важно видеть перед собой положительный пример. Тим, Шу и Уля выглядят актуально, они уверены в себе, дружелюбны и всегда готовы помочь, – рассказала генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская. – Уверена, зрители полюбят новых персонажей. Нам они очень нравятся».

По словам авторов, персонажи не случайны, они появились в концепции и сценарии сериала по инициативе партнёра – горного курорта «Роза Хутор». Новые образы из перезапуска «Ну, погоди!» вскоре станут маскотами, то есть персонажами-талисманами «Роза Хутор». Их можно будет встретить на территории курорта, на информационной и сувенирной продукции.

 «Есть несколько причин, по которым мы предложили именно этих персонажей. Во-первых, косуля, барсук и ёж являются эндемичными обитателями горного Причерноморья, региона, где расположен наш курорт. А мы стараемся очень бережно относиться к местной флоре и фауне, это закреплено в стратегии устойчивого развития курорта. Во-вторых, черты характеров героев соответствуют ценностям бренда «Роза Хутор».  Косуля Уля – это динамизм, позитив и эмоции. Барсук Тим олицетворяет традиции, надежность и безопасность, а Ёжик Шу – технологичность и изобретательность. И, наконец, это просто симпатичные и харизматичные персонажи, которые, я уверен, понравятся зрителям и гостям «Роза Хутор»» – отметил председатель Совета директоров курорта «Роза Хутор» Сергей Бачин.

 Ранее в марте 2020 года было объявлено о подписанном между киностудией «Союзмультфильм» и горным курортом «Роза Хутор» соглашении о сотрудничестве в рамках перезапуска сериала «Ну, погоди!». В мультфильме будут использованы узнаваемые локации «Роза Хутор», а также современные виды спорта и развлечений, доступные на курорте. Однако интеграция партнёра в сериал не будет носить рекламный характер.

Премьера первых серий нового «Ну, погоди!» в формате квази-3D состоится уже в этом году. В первом сезоне выйдет 26 эпизодов длительностью по 7 минут.

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