Андрей Туганов возглавил первый отдел СУ СК по Псковской области по расследованию особо важных дел
Первый отдел Следственного управления следственного комитета России по Псковской области по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) возглавил Андрей Туганов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее Андрей Туганов занимал должность начальника Опочецкого межрайонного следственного отдела СУ СК России по Псковской области.
В настоящий момент обязанности руководителя Опочецкого межрайонного следственного отдела исполняет Ольга Федосеева.