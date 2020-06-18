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Общество

Андрей Туганов возглавил первый отдел СУ СК по Псковской области по расследованию особо важных дел

На фото: Андрей Туганов.

Первый отдел Следственного управления следственного комитета России по Псковской области по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) возглавил Андрей Туганов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее Андрей Туганов занимал должность начальника Опочецкого межрайонного следственного отдела СУ СК России по Псковской области.

В настоящий момент обязанности руководителя Опочецкого межрайонного следственного отдела исполняет Ольга Федосеева.

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