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Общество

Псковичи пожаловались на медлабораторию, складирующую опасные отходы в общий контейнер

Коммерческая медицинская организация, расположенная в многоквартирном жилом доме на Рижском проспекте, 5/12, в Пскове, складирует опасные отходы в общественные контейнеры для мусора. Подобные вещи категорически запрещены. Коллективное обращение направили жильцы этого дома. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с отходами - компании «Экопром».

В письме псковичи отметили, что в компании не организован процесс утилизации медицинских отходов, информация о заключённых договорах на транспортировку и утилизацию со специализированными организациями, имеющими лицензию на обращение с такими отходами, отсутствует.

Отходы, образующиеся в медицинских и фармацевтических учреждениях, не являются ТКО и подлежат сбору, обеззараживанию и размещению в порядке, установленном СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

По этому факту контрольные органы проведут проверку.

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