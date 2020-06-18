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Общество

18 июня вице-губернатор Нинель Салагаева отмечает день рождения

Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева 18 июня празднует свой день рождения.

Нинель Салагаева родилась 18 июня 1979 года в Кемеровской области. В 2001 году с отличием окончила Кемеровский государственный университет по специальности «Юриспруденция». После окончания университета работала юристом в различных организациях.

С 2009 года  Нинель Салагаева стала работать в учреждениях Министерства обороны Российской Федерации. С 2013 по 2014 год стала сотрудником Министерства регионального развития Российской Федерации.

С июля 2014 года Нинель Салагаева замещала должность заместителя министра экономики Калининградской области, далее встала на пост министра экономики региона. В октябре 2018 года Нинель Салагаева была назначена вице-губернатором Псковской области и начала курировать вопросы экономики и инвестиций.

«Нинель Александровна — высококлассный специалист. Знаю её лично, имел удовольствие работать с ней в Калининградской области, где она занимала пост министра экономики», - говорил о Нинели Салагаевой Михаил Ведерников.

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18 июня вице-губернатор Нинель Салагаева отмечает день рождения

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