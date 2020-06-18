0
14:18
Территория лагеря советских военнопленных в Пскове включена в перечень объектов культурного наследия
14:16
Псковские поисковики нашли захоронение жертв концлагеря в Моглино
14:16
Грозы надвигаются на Псковскую область
14:03
Началась трансляция поисковых работ на территории бывшего концлагеря в Моглино
13:53
«Лучше есть морковку, чем фотографироваться в маке» – глава Порховского района
13:48
Легендарное маковое поле в Порховском районе засадили картофелем и морковкой
13:34
Когда россияне смогут летать за границу, рассказала глава Роспотребнадзора
Еще новости
Общество

Всероссийский забег #НеПациент состоится в День медицинского работника

Жители Псковской области смогут поблагодарить врачей за их работу, приняв участие во Всероссийском индивидуальном забеге #НеПациент, приуроченном ко Дню медицинского работника, 21 июня. Подробности акции сообщаются на сайте.

Участники смогут поблагодарить врачей за их работу и продемонстрировать преимущества здорового образа жизни, который позволил им не стать пациентами.

«Дистанцию выбираете только вы: это может быть круг вокруг дома или марафон в горах. Но помните о главной дистанции – о социальной, она должна составлять 1,5 метра», - отмечают организаторы.

Фото и видео с забега можно будет выложить в соцсети с тегом #НеПациент. Лучшие посты отметят организаторы.

Забег стартует 21 июня в 11:00.

Анкету для участия нужно заполнить на сайте акции. 
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Территория лагеря советских военнопленных в Пскове включена в перечень объектов культурного наследия
18 июня 2020
Территория лагеря советских военнопленных в Пскове включена в перечень объектов культурного наследия
Псковские поисковики нашли захоронение жертв концлагеря в Моглино
18 июня 2020
Псковские поисковики нашли захоронение жертв концлагеря в Моглино
Грозы надвигаются на Псковскую область
18 июня 2020
Грозы надвигаются на Псковскую область
Началась трансляция поисковых работ на территории бывшего концлагеря в Моглино
18 июня 2020
Началась трансляция поисковых работ на территории бывшего концлагеря в Моглино
«Лучше есть морковку, чем фотографироваться в маке» – глава Порховского района
18 июня 2020
«Лучше есть морковку, чем фотографироваться в маке» – глава Порховского района
Легендарное маковое поле в Порховском районе засадили картофелем и морковкой
18 июня 2020
Легендарное маковое поле в Порховском районе засадили картофелем и морковкой
Когда россияне смогут летать за границу, рассказала глава Роспотребнадзора
18 июня 2020
Когда россияне смогут летать за границу, рассказала глава Роспотребнадзора
18 июня вице-губернатор Нинель Салагаева отмечает день рождения
18 июня 2020
18 июня вице-губернатор Нинель Салагаева отмечает день рождения

Идет загрузка...