Всероссийский забег #НеПациент состоится в День медицинского работника

13:39, 18 июня 2020, ПАИ

Жители Псковской области смогут поблагодарить врачей за их работу, приняв участие во Всероссийском индивидуальном забеге #НеПациент, приуроченном ко Дню медицинского работника, 21 июня. Подробности акции сообщаются на сайте.

Участники смогут поблагодарить врачей за их работу и продемонстрировать преимущества здорового образа жизни, который позволил им не стать пациентами.

«Дистанцию выбираете только вы: это может быть круг вокруг дома или марафон в горах. Но помните о главной дистанции – о социальной, она должна составлять 1,5 метра», - отмечают организаторы.

Фото и видео с забега можно будет выложить в соцсети с тегом #НеПациент. Лучшие посты отметят организаторы.

Забег стартует 21 июня в 11:00.

Анкету для участия нужно заполнить на сайте акции.

