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Общество

Российские школы откроются для учеников в начале сентября

Российские школы откроются для учеников в начале сентября. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в эфире программы «Вести» на канале «Россия 1».

По ее словам, «с высокой долей вероятности» к традиционному обучению школьники вернутся в начале нового учебного года. С этой целью служба подготовила специальные рекомендации для организации учебного процесса в школах. «Учиться нужно, отменять нельзя. Да и, в общем-то, сегодня ситуация управляемая», — рассказала Попова.

Попова также назвала сроки достижения минимума по числу заразившихся коронавирусом. По ее словам, понадобится еще месяц, чтобы достичь минимального числа инфицированных. В этом вопросе Роспотребнадзор стремится к нулевому показателю, подчеркнула она.

Учебные заведения России — школы, вузы, колледжи — полностью перешли на дистанционное обучение в связи с распространением коронавируса. ЕГЭ и вступительные экзамены в вузы было решено перенести в связи с эпидемией коронавируса, но провести их очно.

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