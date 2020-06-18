Грозы надвигаются на Псковскую область
В ближайшие часы местами по Псковской области, преимущественно в северных районах, ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра, местами ливни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
Ранее в Псковской области из-за грозового разряда молнии произошло три пожара: в деревне Горбово Печорского района, Великих Луках и деревне Чурилово Пустошкинского района.