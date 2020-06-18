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Общество

Территория лагеря советских военнопленных в Пскове включена в перечень объектов культурного наследия

Территория одного из самых крупных в годы Великой Отечественной войны немецких концентрационных лагерей для военнопленных на Северо-Западе «Шталаг 372» (Stalag-37) включена в перечень выявленных объектов культурного наследия. Соответствующий приказ издан комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Работа по выявлению и постановке на государственный учет этого исторического объекта, расположенного в Пскове между улицами Юбилейная, Генерала Маргелова, Шестака и Майора Доставалова, была организована на основании обращения историка, краеведа, директора НКО ФОНД «Достоверная история» и члена Общественного совета при комитете Юрия Алексеева.

Научно-производственным центром по охране и использованию памятников истории и культуры выполнены работы по определению историко-культурной ценности объекта и подготовлено заключение, на основании которого объект и был включен в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Следующим шагом является проведение государственной историко-культурной экспертизы, на основании которой и будет принято решение о включении территории лагеря в государственный реестр объектов культурного наследия.

Выявленный объект культурного наследия подлежит государственной охране в соответствии с действующим законодательством до принятия решения о включении его в реестр.

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