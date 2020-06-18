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Общество

Эскиз спектакля «Варшавская мелодия» покажет великолукский театр 22 июня

22 июня, в День памяти и скорби, Великолукский драматический театр покажет эскиз спектакля «Варшавская мелодия» по пьесе Леонида Зорина. Об этом сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Эскиз спектакля – самостоятельная работа артистов театра Михаила Морозова, Екатерины Кудаевой и Дмитрия Якупова.

По сюжету московский студент и будущая певица полька познакомились снежным декабрьским вечером 1946 года в консерватории. Оба только что пережили ужасы войны. «Кажется, ничто не в силах помешать их чувству. Но пресловутый железный занавес упал между ними непреодолимой стеной. Сможет ли любовь преодолеть эту преграду?» - анонсируют в театре.

Онлайн-показ эскиза состоится 22 июня в 18:00.

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