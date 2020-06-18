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Культура

Госпремия в области литературы присуждена Валентину Курбатову

Президент России присудил Государственную премию Российской Федерации в области литературы и искусства жителю Пскова, писателю, критику и литературоведу Валентину Курбатову. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Пушкинского заповедника, с которым Курбатова связывает тесное сотрудничество, соответствующий указ размещён на сайте президента.

Валентин Курбатов родился 29 сентября 1939 года в городе Салаван Ульяновской области. Свои первые заметки он делал еще в школьных рукописных журналах, учась в школе № 9 города Чусовой Пермской области. В 1959 году был призван на Северный флот. К этому времени относятся первые публикации Валентина Курбатова в газете «Комсомолец Заполярья».

После демобилизации в 1962 году приехал в Псков, где начал работать корректором в районной газете Псковского района «Ленинская искра», в 1965 году — в областной молодежной газете «Молодой ленинец» корреспондентом. В этот период окончил Государственный институт кинематографии (ВГИК) по курсу киноведения.

Публикации Курбатова печатаются в журналах: «Москва», «Наш современник», «Урал», «Иностранная литература», «Север», газетах: «Культура», «Литературное обозрение», «Литературная газета».

С 1999 года Валентин Курбатов — член Международного объединения кинематографистов славянских и православных народов, редколлегий журнала «Литературная учеба», «День ночь», редсовета журнала «Роман-газета XXI века», общественного совета журнала «Москва». С 2006 года — член Совета по государственной культурной политике при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, с 2012 года — член Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству. Также Валентин Курбатов — член правления Союза писателей России.

Валентин Курбатов — лауреат премий имени Льва Толстого, Павла Бажова, Горьковской премии, Патриаршей литературной премии, дважды лауреат премии администрации Псковской области и целого ряда других наград. За многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства в 2003 году он был награжден медалью Пушкина, а в 2016 стал обладателем еще одной государственной награды — ордена Дружбы.

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