Роскомнадзор разблокировал Telegram

15:17, 18 июня 2020, ПАИ

Роскомнадзор разблокировал мессенджер Telegram на территории России. Как сообщается на сайте ведомства, договоренность была достигнута с Генпрокуратурой.

«Позитивно оцениваем высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму», - сказано в сообщении.

В Роскомнадзоре также выразили готовность взаимодействовать со всеми интернет-компаниями, работающими на территории страны, для оперативного пресечения распространения террористической и экстремистской информации, детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков.

Как пишет «Медуза», 4 июня основатель Telegram Павел Дуров призвал российские власти отказаться от блокировки мессенджера и позволить «30 миллионам пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис».

Законопроект о разблокировке Telegram в России внесли в Госдуму 15 июня. По словам авторов законопроекта, российские чиновники во время эпидемии COVID-19 официально используют мессенджер «как один из своих основных информационных ресурсов».

Telegram официально был заблокирован в России с 16 апреля 2018 года. Но попытки остановить его работу в РФ до сих пор оставались безуспешными, и мессенджер оставался доступен для большинства пользователей. Аудитория Telegram перевалила за отметку в 400 млн пользователей.