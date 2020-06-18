Список зверствовавших в Пскове эстонских карателей рассекретила ФСБ

16:07, 18 июня 2020, ПАИ

Управление ФСБ по Псковской области обнародовала новый список эстонских карателей, действовавших на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны. В документе приведены фамилии 44 человек, занимавших разные посты у оккупантов, в том числе служивших в нацистском «эскадроне смерти», сообщает РИА Новости.

В Псковской главной политической полиции служили, в частности, Яак Койк – в должности ассистента II разряда, старший ассистент Рихард Коллина, помощник ассистента Александр Куудре и шофер Юхан Марус. В Печерской политической полиции служили среди прочих Йоханнес Вага (старший ассистент), Александр Иваск (ассистент), Эрнст-Роман Ильвес (ассистент I разряда), Феликс Кескюла (старший ассистент I разряда), Альфред Кулл (ассистент III разряда) и Эрвин Мирка (помощник ассистента).

Сотрудниками Псковской референтуры были Харри Андерсон (ассистент I разряда отдела Б-IV), Александр Вахтер (помощник ассистента отдела Б-IV), Ханс Кыйв (ассистент отдела Б-IV), Линда Мандел (машинистка I разряда).

В списке упомянуты и два человека – Херманн Колдитс и Ило (Юло) Мяссо, занимавшие должности помощников ассистента в так называемой Айнзатцкоманде №3.

Айнзатцгруппами (айнзатцкомандами) германской полиции безопасности и службы безопасности СД были военизированные «эскадроны смерти», осуществлявшие массовые убийства гражданских лиц на оккупированных ею территориях стран Европы и СССР. Целями айнзатцгрупп были евреи, цыгане и другие так называемые «расово неполноценные» национальности, интеллигенция, коммунисты, члены движения сопротивления и «асоциальные элементы».