Бесплатный онлайн-семинар «От идеи к проекту» пройдёт для активных пенсионеров Псковской области

16:16, 18 июня 2020, ПАИ

Учебный центр «ЗНАНИЯ» при поддержке Альянса «Серебряный возраст» и Фонда президентских грантов проведет для псковичей старшего поколения серию бесплатных онлайн-семинаров «От идеи к проекту».

«Если у вас есть идея, которая может улучшить качество жизни пожилых людей, и вы готовы взяться за ее воплощение; ищите единомышленников среди общественности; нуждаетесь в финансовой поддержке проекта», - отметили в центре.

Опытные специалисты по проектной деятельности Учебного центра «ЗНАНИЯ» в простой и доступной форме расскажут, как можно оформить полезные для пожилых людей идеи в конкурсные проекты и получить финансовую поддержку на их реализацию в рамках онлайн-семинара «От идеи к проекту» при поддержке Фонда президентских грантов и Альянса «Серебряный возраст».

Участниками могут стать активные пенсионеры с разными идеями, в приоритете – те, которые повышают активность и раскрывают потенциал людей старшего поколения. Например, запуск оздоровительной физкультуры в парке, организация курсов по ландшафтному дизайну, конкурс лучших бабушкиных пирогов. Можно спросить у знакомых пожилых, что им интересно.

Особенно на семинаре ожидают активных пенсионеров, которые знают, что полезно, как для их сверстников, так и для других поколений: передать свои знания и навыки внукам, создать генеалогическое древо семьи, помогать тем, кто, к сожалению, уже не в силах сам себе помочь.

Также на семинаре участникам расскажут про проект «Альянс «Серебряный возраст»: ресурсные центры по работе со старшим поколением» и про возможности, которые участники смогут получить, присоединившись к мероприятиям Альянса. С 2019 года Учебный центр «ЗНАНИЯ» является ресурсным центром Альянса «Серебряный возраст».

Количество мест ограниченно. Обязательна предварительная запись по телефону: 441-221,441-001. Учебный центр «ЗНАНИЯ», улица Ольгинская набережная, дом 9а, 3 этаж.