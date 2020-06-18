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Общество

Глава Островского района: Внести вклад в совершенствование Конституции – почётная и ответственная миссия

Почетной и ответственной миссией граждан назвал глава Островского района участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Дмитрий Быстров выразил своё отношение к предстоящему 1 июля общероссийскому голосованию в беседе с журналистами газеты «Островские вести».

 «Мы живём уже в XXI веке, когда мир и общественные отношения меняются достаточно динамично. Наша страна, пройдя большой исторический путь, занимает достойное положение в современном мире и уверенно идёт по пути демократизации. Такое государственное переустройство непременно должно быть закреплено в основном законе страны», - обратился глава Островского района к жителям.

Глава района подчеркнул, что предлагаемые президентом, депутатами и представителями разных общественных групп поправки в действующую Конституцию затрагивают самый широкий спектр актуальных вопросов, важных как для сегодняшнего дня, так и для будущих поколений россиян. Они касаются нерушимости государственных границ, социальных гарантий граждан, сохранения экологии, защиты окружающей среды, бережного отношения к домашним животным и других жизненных вопросов. При этом Конституция в большей степени станет отвечать современным реалиям, где будут закреплены уже достигнутые результаты и определены приоритеты развития.

«Считаю, что все эти темы так или иначе затрагивают жизнь и определяют поведение всех жителей нашей страны, поэтому личное участие в процедуре голосования – необходимый шаг для каждого из нас. Не каждому поколению удаётся внести свой вклад в совершенствование такого фундаментального документа, как Конституция, нам же выпала такая почётная и ответственная миссия», - отметил Дмитрий Быстров.

Руководитель муниципалитета призвал жителей Островского района принять активное участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, реализовать своё избирательное право, высказать свою позицию и «принять реальное участие в управлении страной, которую называем своей Родиной».

Ранее Михаил Ведерников назвал голосование по поправкам к Конституции историческим моментом.

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